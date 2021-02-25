В Китае заявили о полной победе над бедностью

Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.
«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», — приводит его слова агентство «Синьхуа».
Как указал Си Цзиньпин, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).
Власти КНР в мае прошлого года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать «решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества».
Термин «общества средней зажиточности» был впервые обнародован в 1979 году «архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.
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