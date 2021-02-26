Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Крым является частью Украины и его деоккупация является общей задачей мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма — это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым — это Украина!», — написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter в пятницу.
26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины.
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