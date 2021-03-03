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Танцевавшую с Путиным экс-главу МИД Австрии хотят трудоустроить в «Роснефть»

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Танцевавшую с Путиным экс-главу МИД Австрии хотят трудоустроить в «Роснефть»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от российского государства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.

Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. Президент произнес на немецком языке тост со словами благодарности и признательности за возможность посетить Австрию, а также станцевал с невестой.

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Кнайсль говорила, что приглашение на свадьбу российскому лидеру было сделано спонтанно, и глава МИД не ожидала, что Путин согласиться посетить торжество. В 2019 году экс-министр называла встречи и беседы с российским лидером «очень вдохновляющим».

Роснефть, Карин Кнайсль
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