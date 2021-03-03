Танцевавшую с Путиным экс-главу МИД Австрии хотят трудоустроить в «Роснефть»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от российского государства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.
Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.
Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. Президент произнес на немецком языке тост со словами благодарности и признательности за возможность посетить Австрию, а также станцевал с невестой.
Кнайсль говорила, что приглашение на свадьбу российскому лидеру было сделано спонтанно, и глава МИД не ожидала, что Путин согласиться посетить торжество. В 2019 году экс-министр называла встречи и беседы с российским лидером «очень вдохновляющим».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016