Две страны генерируют больше половины мирового объема спама

По данным интернет-компании AtlasVPN, более половины общемирового объема спам-рассылок генерируется пользователями с IP-адресами России и США. На долю этих двух стран пришлось 54% электронных писем со спамом за последние шесть месяцев. Причем на долю США приходится 44,2% от общемирового объема, а России — всего 9,5%.
Третью строчку в этом рейтинге занимает Германия, которая ответственна за 7,6% писем со спамом, разосланных за последние полгода. В пятерку лидеров также вошли Франция (3,9%) и Китай (3,2%). У всех остальных стран доля от общемирового объема не превышает 2%.
В исследовании отмечается, что треть спам-писем, разосланных за последние две недели, таила в себе угрозу для безопасности пользователей. Так, 23% опасных для пользователей писем содержали фишинговые ссылки, 7% писем использовались для шантажа получателя, а еще 2% писем содержали другие виды мошенничества.
Компания AtlasVPN является поставщиком VPN-услуг, позволяющим пользователям скрывать свой реальный IP-адрес или обходить таким образом блокировку интернет-ресурсов в отдельных странах.
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