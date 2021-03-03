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Чемерис: После отказа власти от предложения Медведчука по организации обмена, никаких сигналов со стороны Киева не было

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Чемерис: После отказа власти от предложения Медведчука по организации обмена, никаких сигналов со стороны Киева не было

Сейчас на Донбассе наблюдается обострение, потому что перемирие без каких-либо шагов со стороны действующей власти так или иначе должно было закончиться.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил украинский общественный и политический деятель, правозащитник Владимир Чемерис, комментируя тот факт, что действующая власть не согласилась на инициативу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, касающуюся освобождения четырех удерживаемых женщин, находящихся в тюрьмах ОРДЛО.

«На самом деле, перспектив на данный момент каких-либо шагов по освобождению людей, как удерживаемых в ЛНР и ДНР, так и тех, которые удерживаются Киевом, действительно нет», — убежден эксперт.

Чемерис обратил внимание на то, что происходит на подконтрольной территории Украины.

«У нас здесь достаточно много людей, которых СБУ достаточно цинично называет „обменным фондом“. То есть тех людей, которые задерживаются и лишаются свободы за то, что они высказали свою точку зрения, в том числе и в соцсетях. В ЛНР уже сформированы списки тех людей, которых они хотят обменять. Но пока что никаких сигналов со стороны официального Киева, что такой обмен может состояться, нет. Исходя из того, что у нас постоянно штампуются решения СНБО, какие-то тайные планы, касаемо того, что должно происходить на Донбассе, есть очень большое сомнение, что в ближайшее время какой-то обмен состоится», — продолжил Владимир Чемерис, отметив что на данный момент в списках удерживаемых лиц граждан РФ нет.

Напомним, в январе текущего года Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на подконтрольную Украине территорию.

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В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

В свою очередь, политолог Александр Лазарев сообщил, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса надеются на то, что осуществить обмен либо возврат удерживаемых лиц можно лишь через председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Виктор Медведчук, обмен пленными
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Среда, 3 марта 2021
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