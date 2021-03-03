Даже сайты в Зимбабве пишут санкциях против каналов в Украине

Даже сайты в Зимбабве пишут о том, что после незаконных санкций против каналов в Украине спикер парламента хочет изменить закон.

Об этом говорится в материале сайта Headlinesmania, где приводятся слова спикера ВР Разумкова, который признал, что с оговорками голосовал за на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны он голосовал «за» решение о введении санкций в отношении ряда юридических и физических лиц с оговорками.

«Имеется в виду правовая позиция. но решение должно быть законным независимо от того, где принимается решение — в Верховной Раде, на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны или в любом другом ведомстве», — сказал он.

«Разумков признал, что именно поэтому он высказал свою позицию: мол, если идти по санкционному пути, то параллельно нужно проходить через суд или вносить поправки в закон о санкциях».

Глава Верховной Рады отметил, что сейчас есть мнения о возможности применения санкций против граждан Украины наравне и иностранных, связанных с террористической деятельностью.

«Но если мы соберем с вами копию заседания Верховной Рады, когда мы придерживались закона о санкциях (август 2014 года), то там четко сказано, что санкции не распространяются на граждан Украины», — заключил Разумков.