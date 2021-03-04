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Помпео может баллотироваться на пост президента в 2024 году

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Помпео может баллотироваться на пост президента в 2024 году

Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.

«Я всегда готов к борьбе», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

«Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе», — сказал он ведущему программы Шону Ханнити.

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Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.

выборы в США, Майк Помпео
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