Помпео может баллотироваться на пост президента в 2024 году

Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.

«Я всегда готов к борьбе», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

«Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе», — сказал он ведущему программы Шону Ханнити.

Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.