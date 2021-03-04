Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируют вакцинировать 70% граждан. Однако прививку по собственному желанию готовы сделать менее половины населения.
Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции относительно года работы правительства.
По словам главы правительства, люди должны вакцинироваться добровольно.
«На сегодня социсследования показывают, что 43% готовы вакцинироваться, остальное население нуждается в дополнительной коммуникации... Глобальный иммунитет формируется при 70% людей, которые имеют иммунитет приобретенный, или иммунитет благодаря вакцинации. Поэтому наша цель — 70% вакцинации по словам наших эпидемиологов», — сказал Шмыгаль
Он рассказал, что Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.
Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.
«До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX — это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн — это контракт который заключен», — заявил премьер.
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