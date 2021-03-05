Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КС

Послы стран «Большой семерки» призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия (ВСП) и Конституционный суд (КС) до того, как будут утверждены новые процессы их отбора.

«Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора», — сообщается в Twitter группы послов G7 в пятницу.

Напомним, что XVIII съезд судей Украины состоится 9-11 марта.

Съезд планирует рассмотреть вопросы:

— об избрании членов Высшего совета правосудия;

— о назначении судьи Конституционного суда;

— об избрании Совета судей;

— заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.