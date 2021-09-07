ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда, в связи с подачей ими заявлений об отставке.
Как сообщается на сайте ВСП, во вторник были рассмотрены материалы об увольнении судей на общих основаниях, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. «ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке шестерых судей», — говорится в сообщении.
Уволены Анна Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, Оксана Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области, Галина Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда. Также уволен судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак, судья Донецкого апелляционного суда Светлана Савкова и судья Черновицкого апелляционного суда Онуфрий Колотило.
«Таким образом, с начала 2021 года на общих основаниях уволены 118 судей: 116 — в связи с подачей заявлений об отставке, 2 — в связи с подачей заявления по собственному желанию. В связи с особыми обстоятельствами уволены 7 судей», — уточняет ВСП.
Ранее с комментарии агентству «Интерфакс-Украина» глава Верховного суда Валентина Данишевская допустила, что увеличение количества заявлений судей об увольнении может быть связано с опасениями прекращения работы ВСП. «Безусловно, у каждого судьи есть своя причина для увольнения. В то же время, вполне вероятно, что увеличение количества поданных заявлений в последнее время связано с опасениями судей относительно возможного прекращения работы Высшего совета правосудия», — сказала она.
Данишевская пояснила, что при прекращении работы ВСП «работа судебной системы будет парализована, а все процессы назначения, перевода и увольнения судей заблокированы».
Глава суда напомнила, что уже в течение двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) — «главный кадровый орган судебной системы». «Судьи помнят 2014 и 2015 годы, когда ВККС и Высший совета правосудия были остановлены и не работали 9 и 15 месяцев соответственно. Поэтому даже наименьшее опасение повторения такой ситуации приводит к преждевременной отставке судей», — резюмировала Данишевская.
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