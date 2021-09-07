Войти
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
официально
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду
позиция
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

278
ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда, в связи с подачей ими заявлений об отставке.

Как сообщается на сайте ВСП, во вторник были рассмотрены материалы об увольнении судей на общих основаниях, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. «ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке шестерых судей», — говорится в сообщении.

Уволены Анна Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, Оксана Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области, Галина Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда. Также уволен судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак, судья Донецкого апелляционного суда Светлана Савкова и судья Черновицкого апелляционного суда Онуфрий Колотило.

«Таким образом, с начала 2021 года на общих основаниях уволены 118 судей: 116 — в связи с подачей заявлений об отставке, 2 — в связи с подачей заявления по собственному желанию. В связи с особыми обстоятельствами уволены 7 судей», — уточняет ВСП.

Ранее с комментарии агентству «Интерфакс-Украина» глава Верховного суда Валентина Данишевская допустила, что увеличение количества заявлений судей об увольнении может быть связано с опасениями прекращения работы ВСП. «Безусловно, у каждого судьи есть своя причина для увольнения. В то же время, вполне вероятно, что увеличение количества поданных заявлений в последнее время связано с опасениями судей относительно возможного прекращения работы Высшего совета правосудия», — сказала она.

Читайте также: Благодаря деньгам МВФ международные резервы Украины выросли до $31,6 млрд

Данишевская пояснила, что при прекращении работы ВСП «работа судебной системы будет парализована, а все процессы назначения, перевода и увольнения судей заблокированы».

Глава суда напомнила, что уже в течение двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) — «главный кадровый орган судебной системы». «Судьи помнят 2014 и 2015 годы, когда ВККС и Высший совета правосудия были остановлены и не работали 9 и 15 месяцев соответственно. Поэтому даже наименьшее опасение повторения такой ситуации приводит к преждевременной отставке судей», — резюмировала Данишевская.

судьи, ВСП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 сентября 2021
Понедельник, 6 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016