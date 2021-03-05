Еврокомиссия не возражает против покупки странами ЕС российской вакцины

Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая применение вакцин из РФ или КНР на национальном уровне, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин»

Страны ЕС имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Мы (Еврокомиссия — Ред.) определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — заявил Мамер, отвечая на вопрос о закупках странами ЕС российской вакцины. Мамер подчеркнул, что, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, страны ЕС «самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».

Еврокомиссия с августа прошлого года заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 млрд доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали три производителя: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все три производителя уже начали поставки в ЕС, однако в меньших объемах, чем предусмотрено в контрактах, в связи с производственными и логистическими проблемами.

Комментируя вопрос о разрешении на использовании в ЕС вакцин не входящих в этот пакет Еврокомиссии, в том числе российского «Спутника V», Мамер заявил: «Существует общеевропейский процесс сертификации вакцины, основанный на процедурах Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Однако существует также процедура, разрешающая применение препаратов в экстренной ситуации при условии, что вся полнота юридической ответственности за последствия применения этих вакцин ложится на страны. Это позволяет приобретать вакцины, не получившие разрешения на коммерциализацию на рынке ЕС от Еврокомиссии на основании рекомендации ЕМА», — заявил он.

«Таким образом страны ЕС имеют юридическое право покупать иные вакцины. Конечно, Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объемам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин», — заключил Мамер.