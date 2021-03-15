В Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с производителями «Спутника V»

Никаких переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и производителями «Спутника V» о закупке российской вакцины на данный момент нет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель ЕК в очередной раз напомнил, что в настоящее время «Спутник V» не входит в европейский портфель вакцин. «Если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться», — добавил он.
Агентство Reuters 15 марта сообщило, что Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от новой коронавирусной инфекции. По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала переговорного процесса, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.
Reuters отмечает, что Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, Чехия заинтересована в его приобретении. В свою очередь Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство «Спутник V» в соответствии с достигнутым соглашением между компанией Adienne Pharma & Biotech и Российским фондом прямых инвестиций.
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