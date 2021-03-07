Папа Римский призвал уважать и беречь женщин

Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин. Он выступил в воскресенье с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.

«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», — сказал понтифик. При этом он упомянул о роли Богоматери, которая «защищает свыше».

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. Ранее в городе Мосул на площади, где расположены четыре церкви, серьезно пострадавшие от рук экстремистов из группировки «Исламское государство», он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма.