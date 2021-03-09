Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что центр противодействия дезинформации, создание которого было анонсировано ранее, начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации.

«Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире», — сказал Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм» в Киеве во вторник.

Напомним, в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в «индустриальных масштабах».