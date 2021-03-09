Четыре региона Украины в «красной» зоне, девять – в «оранжевой»

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Четыре области попали в «красную» зону, еще девять — в «оранжевую».

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В «красной» зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевой» зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются «желтыми» — Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Согласно данным министерства, по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях — в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).