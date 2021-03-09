Зеленский пообещал закрыть заблокированные каналы и на YouTube

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
«Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — сказал Зеленский во вторник на форуме «Украина-30».
Президент 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против указанных телеканалов и их владельца — депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только на платформе YouTube.
После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал — «Первый независимый». Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.
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