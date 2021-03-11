В Херсонской области нашли тело семилетней девочки, которую искали четверо суток

На Херсонщине полицейские нашли тело семилетней Марии Борисовой, которую разыскивали с 7 марта.

Об этом сообщает официальный сайт ГУ Нацполиции в области.

«Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Как рассказала Укринформу начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, тело ребенка нашли в заброшенном здании, оно было в полиэтиленовом мешке. Девочка была одета, предварительно причина смерти — удушение, сейчас работают следователи эксперты.

Девочка проживала в поселке Счастливое Олешковского района, ребенок ушел с места проживания вечером 7 марта около 17:30.