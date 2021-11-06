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Неизвестные жестоко избили местного депутата в Херсонской области

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Неизвестные жестоко избили местного депутата в Херсонской области

Полицейские расследуют обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) Херсонщины, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи», — отмечается в сообщении.

В пригороде Одессы неизвестные «остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке».

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время начато досудебное расследование. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

В свою очередь интернет-издание Думская пишет, что пострадавший — депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

полиция, Херсонская область
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