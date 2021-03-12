Twitter собирается запустить аналог Clubhouse

Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces — аналог соцсети Clubhouse — к апрелю. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила в четверг представитель компании.

Компания Twitter опубликовала видеоролик с описанием новой платформы. Пользователи смогут присоединяться к чужим обсуждениям, создавать собственные «комнаты», выбирать спикеров и ограничивать круг людей, которые могут присоединиться к дискуссии.

Clubhouse — соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.