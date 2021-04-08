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СМИ сообщили о намерении Twitter купить Clubhouse

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СМИ сообщили о намерении Twitter купить Clubhouse

В последние месяцы Twitter вел переговоры о покупке соцсети Сlubhouse, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Стороны обсуждали стоимость компании в районе $4 млрд. Однако сейчас переговоры не ведутся, и пока неясно, почему обсуждение возможной сделки застопорилось, передает агентство.

Twitter отказался комментировать эти данные, в Clubhouse изданию не ответили на запрос.

Во вторник, 6 апреля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Clubhouse ведет переговоры по вопросу привлечения средств, причем о каких суммах шла речь и кто мог бы выступить инвестором, не сообщалось.

Clubhouse — молодая социальная сеть, которая была запущена в 2020 году. Общение в ней происходит в аудиочатах. Попасть в приложение можно либо через приглашение от пользователя соцсети, либо дождавшись своей очереди на регистрацию.

В феврале Clubhouse стало третьим приложением по числу загрузок после WhatsАpp и Facebook. К середине марта число загрузок Clubhouse в мире составило 12,7 млн.

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В начале апреля соцсеть объявила о внедрении прямых платежей от одного пользователя другому. При этом Clubhouse предупредила, что платежная система-партнер Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя, однако сама соцсеть не собирается брать процент от транзакций.

Twitter, Clubhouse
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