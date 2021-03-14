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Испанская библиотека четыре года скрывала кражу трактата Галилео Галилея

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Испанская библиотека четыре года скрывала кражу трактата Галилео Галилея

Трактат, подготовленный итальянским астрономом Галилео Галилеем (1564-1642), был украден из Национальной библиотеки Испании. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais. По ее информации, главная публичная библиотека королевства в течение четырех лет скрывала исчезновение документа, стоимость которого может составлять €800 тыс.

Речь идет об астрономическом трактате Sidereus nuncius, опубликованном в 1610 году. Он был украден из библиотеки в 2014 году, однако ее руководству потребовалось более четырех лет, чтобы сообщить о пропаже. При этом, как заверяет El Pais, в учреждении были в курсе о замене оригинала документа копией с мая 2014 года, когда об этом стало случайно известно реставраторам.

Все это время в каталоге библиотеки трактат продолжал фигурировать как подлинный, несмотря на подделку, которую оставил на его месте грабитель. Как заверяет издание, на выставке, проведенной с марта по сентябрь 2018 года, документ был представлен как оригинал. В библиотеке пояснили, что так долго не заявляли о краже работы, поскольку хотели получить больше информации прежде, чем сообщать об этом.

Кроме того, директор учреждения Ана Сантос заверяет, что в 2014 году ее никто не уведомлял о произошедшем. Руководитель библиотеки утверждает, что узнала о случившемся из полученного в 2018 году письма британского исследователя. Тем не менее Мар Эрнандес, занимавшая ранее пост технического директора, отрицает данную версию. С 2018 года специальное подразделение национальной полиции расследует исчезновение документа. Главным подозреваемым по делу является гражданин Уругвая, который интересовался документом в 2004 году и в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.

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Sidereus nuncius представляет собой небольшой трактат на латыни, в котором Галилей описывает открытия, сделанные им с помощью телескопа, построенного и усовершенствованного им в 1609 году. Работа была опубликована годом позже. Как пишет El Pais, документ уже был украден из библиотеки в 1987 году. Однако через два года полиция смогла обнаружить пропажу.

Галилео Галилей - итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий.

Испания, библиотека
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