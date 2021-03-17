Кабмин сменил руководителя ГАК «Лекарства Украины»

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил заместителем и временно исполняющей обязанности председателя правления публичного акционерного общества «Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» Аллу Шаповал.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабмина в среду.

Согласно сообщению, Кабмин уволил Наталью Галенко, которая занимала эту должность с октября 2020 года.