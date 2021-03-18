Крупнейшая швейцарская газета сомневается в том, что Коломойского постигнут такие же репрессии как Медведчука

Владимир Зеленский имитирует поддержку американских санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского для того, чтобы избежать критики за репрессии народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский Президент зависит от Коломойского, так как не смог бы получить победу на выборах в 2019 году без его поддержки. Об этом пишет крупнейшая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание утверждает, что связь Зеленского с Коломойским изначально вызывала недоверие к заявлениям Президента о борьбе с олигархами.

«Эта близость всегда противоречила основному посылу Зеленского: борьбе с коррупцией и освобождению Украины от олигархии», — пишет швейцарское медиа.

В статье уточняется, что, пытаясь спасти свои рейтинги, Зеленский объявил войну лидеру оппозиции Виктору Медведчуку и его соратникам. Чтобы его действия не воспринимались как личные репрессии, он вынужден был поддержать американские санкции против Коломойского.

«Теперь очевидно, что Президент пытается укрепить подорванный авторитет... Это не только намек на последние репрессии против Виктора Медведчука», — пишет издание.

Мо мнению автора статьи, искренность заявления Зеленского о солидарности с санкциями США вызывает сомнения, так как Президент слишком зависим от Коломойского, близкие люди которого занимают в Украине влиятельные должности.

«Таким образом, действия против Коломойского носят взрывной характер. Без олигарха успех комика и телепродюсера Зеленского в политике был бы невозможен», — подчеркивает швейцарская газета.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.