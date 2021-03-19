Lamborghini получила в 2020 году рекордную прибыль

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini объявил в четверг, что его прибыль в прошлом году оказалась рекордной, при этом в компании не раскрыли ее конкретный размер. «Мы были удивлены. Идеальное сочетание моделей и растущая персонализация наших продуктов повысили прибыльность до высочайшего уровня», — заявил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман.
Годовой оборот бренда, входящего в Volkswagen Group, в 2020 году снизился на 11%, до €1,6 млрд, притом оказавшись вторым по размеру в истории компании и уступив только результатам 2019 года. По числу проданных машин 2020 год также уступил только 2019-му: Lamborghini за год продала 7,4 тыс. автомобилей (снижение на 9,4%). Снижение в компании связывают с остановкой производства более чем на два месяца прошлой весной.
Среди причин хороших результатов компании за прошлый год — успешность внедорожника Lamborghini Urus, хорошие продажи очень дорогих линеек бренда, таких как суперкар Sian, продающийся за $3,3 млн, а также хорошие результаты в Китае. Хотя первое место с большим отрывом занимают США (там продано 2,2 тыс. автомобилей), однако Китай близок к тому, чтобы обогнать Германию и выйти на второе место: в Германии за год было продано 607 автомобилей Lamborghini, в Китае — 604 автомобиля.
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