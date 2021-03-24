С незаконными действиями украинской власти Медведчук борется законными методами, – Kresy24.pl

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ответил на незаконные санкции Совета национальной безопасности Украины. Политик подал иск в Кассационный административный суд Верховного Cуда Украины. Таким образом, Медведчук хочет обжаловать указ Президента, которым Зеленский ввел в действие санкции СНБО против парламентария. Об этом пишет польский информационный портал Kresy24.pl.
«В Кассационный административный суд, который действует в структуре Верховного Суда, поступила жалоба Медведчука на указ Президента Зеленского от 19 февраля, которым по отношению к нему были введены в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует польское издание пресс-службу суда.
Также информационный ресурс напоминает, что месяц назад СНБО Украины принял решение о введении персональных санкций против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В ОПЗЖ данное решение назвали «актом политических репрессий», нарушающим Конституцию и законы Украины.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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