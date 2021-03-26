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Нимченко обнародовал документы, доказывающие неправомерность обвинений СБУ в адрес «Украинского выбора»

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Нимченко обнародовал документы, доказывающие неправомерность обвинений СБУ в адрес «Украинского выбора»

Служба безопасности Украины обнародовала недостоверную и дискредитирующую информацию о якобы противоправной деятельности общественной организации «Украинский выбор», ее руководства и участников. Кроме того, правоохранители провели обыск в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» только на основании того, что адрес регистрации общественной организации формально совпадает с адресом регистрации политсилы. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ОО «Украинский выбор — Право народа», народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Василия Нимченко.

Парламентарий подчеркнул, что незаконные действия представителей правоохранительных органов и надуманные обвинения в адрес «Украинского выбора» и его руководства являются продолжением политического давления власти на оппозицию.

«Общественная организация „Украинский выбор“, ее участники последовательно осуществляют свою деятельность в рамках правового поля, исходя из уставных положений, соблюдая Конституцию и законы Украины, отстаивают суверенитет Украины, в том числе ее неотъемлемой составляющей — Автономной Республики Крым. С началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с „Украинским выбором“ и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации», — отметил Нимченко.

Он сообщил, что 24 марта 2014 года в адрес ОО «Украинский выбор» поступило письмо от «Общественного движения „Украинский выбор“ — За родной Крым», в котором говорилось о прекращении деятельности Территориального совета общественного движения в АРК. После чего на заседании Исполнительного комитета Всеукраинской общественной организации «Украинский выбор» было принято решение о ликвидации 210 обособленных подразделений на территории Крыма.

Как подчеркнул Нимченко, основанием для принятия такого решения стала ситуация, сложившаяся на полуострове, когда обособленные подразделения организации в АРК прекратили организационно-правовую связь с «Украинским выбором», некоторые из них вошли в состав других общественных организаций и осуществляли деятельность вопреки Уставу организации и законодательству Украины.

«Сообщение о ликвидации обособленных подразделений общественной организации „Украинский выбор“ в Автономной Республике Крым направлено в Печерское районное управление юстиции в г. Киеве с прилагающимися 210 сообщениями по месту нахождения регистрационного дела общественного движения», — говорится в заявлении политика.

Также он уточнил, что Министерству юстиции Украины было известно о ликвидации подразделений в Крыму. И подтверждением этому является письмо, где говорится, что указанная информация была направлена ​​в Государственную регистрационную службу Украины.

«Таким образом, утверждения СБУ о якобы „имитировании“ и фальсификации „Украинским выбором“ закрытия обособленных подразделений общественной организации в АРК не соответствуют действительности и опровергаются прилагающимися документами...» — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по словам Нимченко, в СБУ утверждают, что такое «имитирование» было нужно «Украинскому выбору», чтобы создать видимость непричастности руководства общественной организации к противоправной деятельности ее ячеек на территории Крыма.

«Подобные обвинения находятся не только за пределами правового поля, но и за пределами здравого смысла и содержат признаки фальсификации доказательной базы в уголовном производстве», — заявил народный депутат.

Он также подчеркнул, что ни одна норма законодательства Украины не обязывает общественную организацию ликвидировать свои обособленные подразделения в АРК.

Что касается обращения отдельных народных депутатов ‒ обвинений в якобы причастности представителей «Украинского выбора» к противоправной деятельности и сепаратизму в АРК, то, как отметил Василий Нимченко, была предоставлена ​​исчерпывающая информация о несоответствии таких обвинений действительности, и изложенные в обращении депутатов факты по этому поводу не нашли своего подтверждения по результатам проверки.

ОО «Украинский выбор» прекратила любые отношения со своими обособленными подразделениями в Крыму и координацией их деятельности не занималась.

«28 мая 2014 года общественная организация „Украинский выбор“ по собственной инициативе направила обращения министру юстиции (исх. № 36/28-05) Украины и и. о. генерального прокурора Украины (исх. № 37/28-05), в которых отмечено, что организация „с начала крымских событий и до настоящего времени свою деятельность на территории АР Крым не осуществляет“, не проводила и не планирует проводить никаких массовых акций на территории АРК, тем более не предоставляла никому права использовать знак ‒ логотип Общественного движения „Украинский выбор“», — подчеркнул политик.

Также он добавил, что в июле 2014 года Служба безопасности Украины проинформировала ОО «Украинский выбор», что предоставленная выше информация принята к сведению подразделениями СБ Украины. Кроме того, деятельность общественной организации тщательно проверялась Министерством внутренних дел Украины.

«Нарушения законодательства в деятельности общественной организации „Украинский выбор“, в том числе на предмет незаконного функционирования обособленных подразделений в АРК, с марта 2014 года правоохранительными органами не установлено, и любая информация, которая свидетельствовала бы о противоположном, отсутствует», — резюмировал Василий Нимченко.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

СБУ, Виктор Медведчук, Украинский выбор
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