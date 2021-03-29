В Киевском метро заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах Киевского метро можно до 31 марта 2021 года, сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки», — указывается в сообщении.

После 31 марта оплату проезда можно будет осуществить с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).