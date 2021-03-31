Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины

Экономика Украины в 2021 году частично восстановится после падения в 2021 году. Однако валовый внутренний продукт (ВВП) будет ниже, чем до кризиса.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии за март.

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал роста на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%). При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году на 0,1 п.п. до 3,0%.

«Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости», — говорится в обзоре.

Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и учитывает, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные блокировки из-за задержек с вакцинацией, говорится в документе.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 4% после спада экономики в 2020-м.

Также экономика Украины в текущем году вырастет на 4,3% ВВП, согласно прогнозу Немецкой экономической команды GET и Института экономических исследований и политических консультаций.