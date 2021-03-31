Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины

Экономика Украины в 2021 году частично восстановится после падения в 2021 году. Однако валовый внутренний продукт (ВВП) будет ниже, чем до кризиса.
Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии за март.
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал роста на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%). При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году на 0,1 п.п. до 3,0%.
«Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости», — говорится в обзоре.
Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и учитывает, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные блокировки из-за задержек с вакцинацией, говорится в документе.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 4% после спада экономики в 2020-м.
Также экономика Украины в текущем году вырастет на 4,3% ВВП, согласно прогнозу Немецкой экономической команды GET и Института экономических исследований и политических консультаций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016