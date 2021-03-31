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Разумков не смог объяснить, почему Зеленский подписал указ о санкциях, когда заседания СНБО не было

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Разумков не смог объяснить, почему Зеленский подписал указ о санкциях, когда заседания СНБО не было

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, почему не голосовал 19 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение санкций на компании-недропользователи и подтвердил, что 23 марта заседания СНБО, на котором якобы принималось решение о блокировании ряда российских сайтов, не было.

Спикер отметил, что санкции против компаний, которые имеют лицензии на разработку недр, не соответствуют украинскому законодательству.

«Здесь речь шла о том, что конечный бенефициар этих компаний — граждани РФ. Если это так, то моя позиция: такие санкции нужно было вводить на физическое лицо гражданина РФ. Тогда это бы полностью соответствовало закону о санкциях», — сообщил Разумков.

Кроме того, по его мнению, применение санкций к гражданам Украины недопустимо.

«Я принимал участие в голосовании — удержался, — отметил спикер парламента. — Насчёт своих граждан, мы должны двигаться другим способом, как это предусматривает действующее украинское законодательство».

Также, отвечая на вопрос журналистов, спикер Верховной Рады признал, что 23 марта заседания СНБО, на котором, как следует из указа Президента, было принято решение о блокировании ряда российских сайтов, не было.

«Вопросы, которые были рассмотрены, как результаты заседания СНБО — были рассмотрены раньше. Достаточно серьезно раньше, несколько месяцев назад, но введены они были 23 марта указом Президента», — сообщил Разумков.

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Он добавил, что ему «тяжело объяснить, почему фактическая дата — 23 марта», и подтвердил, что в этот день заседания не было.

Напомним, 19 февраля в нарушение Конституции и законов Украины СНБО было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

СНБО, санкции, Дмитрий Разумков
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