Медведчук: «Нормандские переговоры» с участием Украины возможны после выполнения Киевом парижского коммюнике

Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции не предполагали участия в них украинского Президента. Потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой — Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью в программе «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1».
«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, — это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором — что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера».
По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.
«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что „нормандский формат“, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике».
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