Войти
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
инициатива
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
Трамп снова допустил, что будет баллотироваться в 2024 году
позиция
Трамп снова допустил, что будет баллотироваться в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук: «Нормандские переговоры» с участием Украины возможны после выполнения Киевом парижского коммюнике

565
Медведчук: «Нормандские переговоры» с участием Украины возможны после выполнения Киевом парижского коммюнике

Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции не предполагали участия в них украинского Президента. Потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой — Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью в программе «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1».

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, — это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором — что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера».

Читайте также: Политолог: Путин выдвинет Меркель и Макрону ультиматум по Донбассу

По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что „нормандский формат“, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике».

Виктор Медведчук, нормандский формат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016