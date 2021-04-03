Минздрав призвал доверять вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech

В рамках вакцинации против COVID-19, Украина будет использовать вакцину CoronaVac фирмы Sinovac Biotec, и этому производителю можно доверять, заявляют в Минздраве

«Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира, включая такими странами, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения», — отмечает Минздрав в своем Telegram-канале в субботу,

За время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых — детям, указывает Минздрав.

Как сообщалось, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech — 215 тыс. доз. После 10-дневного лабконтроля ее передадут ГП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) для поставки в регионы.

Президент страны Владимир Зеленский заявил 29 марта, что вторая партия вакцины ожидается уже в ближайшие недели, подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз.

«Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей», — подчеркнул Зеленский.