Уже на пяти участках округа № 87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах, сообщает Гражданская сеть «Опора».

«Уже пятый участок с разночтениями в голосах. Участок № 260028 сегодня первый в пересчете. За Александра Шевченко (кандидат от „За майбутне“ — Ред.) в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали 79», — сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, отмечается, что после открытия пакета с бюллетенями председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

«В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, однако количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко», — добавили в «Опоре».

Члены ОИК вызвали полицию.

Ранее в «Опоре» на сайте сообщили о трех участках, где признано недействительным голосование.

На избирательном участке № 260536 члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составила 116 бюллетеней.

На участке № 260019 (село Иваниковка) на упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. На участке № 261030 ОИК насчитала 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Также признано недействительным голосование на избирательных участках № 261030 и № 261027.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 92,3% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк («партия Слуга народа») — 31,3% голосов (14 638 голосов), на втором месте Александр Шевченко (партия «За майбутне») — 29,8%" (13 936 голосов), на третьем — «свободовец» Руслан Кошулинский с 28,79% голосов избирателей (13 464 голосов).