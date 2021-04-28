Верховный суд подтвердил результат выборов на 87 округе

Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты по округу № 87 Александра Шевченко, признав правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов.

«В удовлетворении административного иска кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии...отказать», — говорится в решении суда, принятом в ночь на среду.

Видео решения КАС ВС размещено на странице Шевченко в Фейсбук.

Решение может быть обжаловано в течение в двух дней в Большой палате Верховного суда.

В своем исковом заявлении Шевченко просил суд признать противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов на округе, отменить протокол о результатах выборов, обязать ЦИК продлить действия по установлению результатов промежуточных выборов.

Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.