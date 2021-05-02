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Верховный суд отменил результаты выборов на 87 округе, где победил Вирастюк

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Верховный суд отменил результаты выборов на 87 округе, где победил Вирастюк

Большая Палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по округу № 87 Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 про признание правомерным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по установлению результатов промежуточных выборов, сообщает Гражданская сеть ОПОРА в ночь на воскресенье.

«Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и признан Василий Вирастюк победителем в округе 87. Таким образом, Большая Палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 по делу № 9901/114/21», — сказано в сообщении на сайте Гражданской сети ОПОРА.

В указанном деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля 2021 о результатах выборов в округе 87 и обжаловал указанный протокол и действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе в Верховный Суд. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции — действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК № 87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети «Опора» сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

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16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии № 87 с пометкой «Уточненный». Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность ЦИК и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе № 87 (центр — г.Надворная Ивано-Франковской области).

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты по округу № 87 Александра Шевченко, признав правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов.

выборы, Ивано-Франковская область, Василий Вирастюк
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