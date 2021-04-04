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Украина ввела санкции против ряда международных компаний

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Украина ввела санкции против ряда международных компаний

Украина ввела санкции на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии, указ подписал президент Владимир Зеленский.

Этим же указом введено в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к 79 юрлицам, в частности, к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и ряду других российских предприятий.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня опубликования.

В частности, под санкции попала компания Prometey Swiss Sa, которая зарегистрирована в Швейцарии. Указано, что ее директором является гражданин РФ Василий Солдатов. Также санкции применены к двум польским компаниям Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, Black Sea Commodities Trading Limited, которая зарегистрирована в ОАЭ, и к эстонской компании Agro White Company OU. Причины введения санкций не указаны.

Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

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Также санкции выражаются в виде запрета на закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц, запрещения или ограничения на заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные моря Украины, ее внутренние воды, порты, воздушных судов — в воздушное пространство Украины или их посадку на территории страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами.

СНБО, санкции, Владимир Зеленский
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