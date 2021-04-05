Войти
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
резонанс
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Польское общественное телевидение указывает на неспособность Зеленского прекратить войну на Донбассе

375
Польское общественное телевидение указывает на неспособность Зеленского прекратить войну на Донбассе

Одним из основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского было прекращение войны на Донбассе. Во многом благодаря этому ему удалось получить беспрецедентную поддержку жителей Украины на выборах. Но сегодня ситуация на востоке Украины не просто не улучшается, она, наоборот, обостряется. А Президент и его политсила продолжают терять доверие украинцев. Об этом говорится на сайте популярного в Польше круглосуточного информационного телеканала TVP info, являющегося частью польского общественного телевидения TVP.

«Зеленский в ходе предвыборной кампании пообещал, что ему удастся урегулировать конфликт на Донбассе. Однако время идет, и последующие разговоры результатов не приносят», — констатирует польский телеканал.

Также TVP info указывает на то, что все предыдущие действия Зеленского оказались безрезультатными.

«Сегодня можно сказать одно — на востоке Украины перемирие существует только на бумаге. С сегодняшней точки зрения хорошо видно, что договоренности, заключенные в декабре 2019 года между лидерами Украины, России, Франции и Германии, результатов не принесли», — отмечает польский информационный телеканал.

Автор статьи, размещенной на сайте телеканала TVP info, считает, что новая стратегия Президента Украины говорит о его милитаристских настроениях ‒ начиная с жесткой репрессивной политики в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука и заканчивая усилением военного присутствия на линии разграничения.

Читайте также: «Нужно валить?» Валите лесом!

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил: он надеется, что украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений — это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 апреля 2021
Воскресенье, 4 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016