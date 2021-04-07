Google обвинили в слежке за пользователями Android

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.
Как отмечает издание, телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу. Шремс подал жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.
«С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия. Это словно пудра на руках и ногах, оставляющая след от всего, что вы делаете на своем телефоне...» — сказал юрист NOYB Стефано Россетти.
В ноябре прошлого года NOYB подала жалобу на Apple в органы по защите персональных данных пользователей в Германии и Испании, обвинив американскую компанию в нарушении законодательства Европейского союза о конфиденциальности. Организация обвинила Apple в несанкционированном использовании IDFA. Активисты тогда заявили, что данный идентификатор позволяет хранить информацию о пользователях без их согласия и дает возможность Apple и третьим сторонам отслеживать поведение пользователя в интернете, а также выяснять его предпочтения. Особое значение это имеет для таких технологических гигантов, как Facebook, которые с его помощью могут отправлять целевую рекламу.
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