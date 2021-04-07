Степанов пообещал победить COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года.
«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», — сказал он в ходе заседания правительства в среду.
Степанов добавил, что министерство разработало Национальный план вакцинации. «В проекте Нацплана мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками — это около 6 млн вакцинаций в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных», — сказал он.
«Также необходимо обеспечить желающих доступом к вакцинам (...) У нас уже есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, в частности 10 млн доз вакцины Novavax, поставки которой начнутся в июле, 2 млн доз вакцины CoviShield (500 тыс. уже почти использовано) ожидаем в апреле-мае, 2 млн доз вакцины Sinovac (215 тыс. доз уже в Украине), 10 млн доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены на протяжении 2021 года. С учетом поступления вакцин от глобальной инициативы COVAX (8 млн доз) у нас есть 32 млн доз вакцин», — добавил министр.
Отметим, что, согласно данным Минздрава, за последние четыре дня в Киевской области не сделали ни одной прививки.
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