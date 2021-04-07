В ВОЗ признали «вероятной» связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин.

«На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска», — говорится в заявлении.

Как отмечается, несмотря на то, что указанные случаи вызывают озабоченность, они происходят очень редко. «Среди почти 200 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19 по всему миру, их число очень невелико», — подчеркивается в заявлении экспертов ВОЗ.

Ранее в среду Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.

Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей моложе 30 лет, а использовать вместо нее другие препараты.