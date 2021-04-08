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Программа Find My от Apple позволит искать устройства сторонних производителей

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Программа Find My от Apple позволит искать устройства сторонних производителей

Компания Apple в обновленном приложении Find My добавила поддержку устройств сторонних производителей, которые теперь можно искать с помощью техники Apple. Сторонние устройства появятся во вкладке «Предметы» (Items) внутри приложения. Первыми аксессуарами, поддерживающими новую функцию, стали беспроводные наушники Belkin Soundform Freedom True Wireless, электровелосипеды VanMoof S3 и VanMoof X3, а также брелоки Chipolo One Spot.

До выхода новой версии Find My приложение позволяло искать потерянные гаджеты Apple с помощью других устройств американской компании — на карте отображалось место, где потерянная электроника последний раз выходила в интернет. Сейчас искать можно будет потерянные устройства любых производителей, сертифицировавших свои продукты по программе Made for iPhone (MFi).

С помощью приложения Find My, доступного на смартфонах iPhone, планшетах iPad, плеерах iPod touch и компьютерах Mac, можно не только определить местоположение потерянного устройства на карте, но и активировать звук для облегчения поиска. Если найти гаджет невозможно, Find My позволяет перевести его в режим утери, чтобы немедленно заблокировать его и отобразить сообщение с контактным номером владельца, а в крайнем случае — удаленно стереть данные с устройства.

В случае когда аксессуар, например Chipolo One Spot, не имеет доступа в интернет, то он с помощью Bluetooth связывается с ближайшими устройствами Apple и с их помощью передает владельцу свое примерное местоположение. Как поясняют в компании, процесс полностью зашифрован и анонимен, поэтому никто, кроме владельца потерянного гаджета, не может просматривать сведения о местоположении устройства или информацию о нем.

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Напомним, в начале 2021 года компания Samsung представила собственную «умную» метку Galaxy SmartTag, которая работает со смартфонами корейской марки и позволяет отслеживать местоположение вещей. Apple разрабатывает собственный аналог SmartTag, но пока так и не выпустила метку AirTag.

Apple
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