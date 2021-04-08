Программа Find My от Apple позволит искать устройства сторонних производителей

Компания Apple в обновленном приложении Find My добавила поддержку устройств сторонних производителей, которые теперь можно искать с помощью техники Apple. Сторонние устройства появятся во вкладке «Предметы» (Items) внутри приложения. Первыми аксессуарами, поддерживающими новую функцию, стали беспроводные наушники Belkin Soundform Freedom True Wireless, электровелосипеды VanMoof S3 и VanMoof X3, а также брелоки Chipolo One Spot.
До выхода новой версии Find My приложение позволяло искать потерянные гаджеты Apple с помощью других устройств американской компании — на карте отображалось место, где потерянная электроника последний раз выходила в интернет. Сейчас искать можно будет потерянные устройства любых производителей, сертифицировавших свои продукты по программе Made for iPhone (MFi).
С помощью приложения Find My, доступного на смартфонах iPhone, планшетах iPad, плеерах iPod touch и компьютерах Mac, можно не только определить местоположение потерянного устройства на карте, но и активировать звук для облегчения поиска. Если найти гаджет невозможно, Find My позволяет перевести его в режим утери, чтобы немедленно заблокировать его и отобразить сообщение с контактным номером владельца, а в крайнем случае — удаленно стереть данные с устройства.
В случае когда аксессуар, например Chipolo One Spot, не имеет доступа в интернет, то он с помощью Bluetooth связывается с ближайшими устройствами Apple и с их помощью передает владельцу свое примерное местоположение. Как поясняют в компании, процесс полностью зашифрован и анонимен, поэтому никто, кроме владельца потерянного гаджета, не может просматривать сведения о местоположении устройства или информацию о нем.
Напомним, в начале 2021 года компания Samsung представила собственную «умную» метку Galaxy SmartTag, которая работает со смартфонами корейской марки и позволяет отслеживать местоположение вещей. Apple разрабатывает собственный аналог SmartTag, но пока так и не выпустила метку AirTag.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016