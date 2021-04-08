Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев

В Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства.
Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле.
При этом все иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны предоставить документы о вакцинации или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до года). Подтверждение родства будет сделано путем проверки реестра населения.
Как и прежде, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных дел Израиля, а также только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного не более, чем за 72 часа до вылета.
По прибытии необходимо будет предъявить медицинскую страховку, в том числе включающую лечение от коронавируса. Также нужно будет соблюдать самоизоляцию.
Напомним, что по данным Минздрава Израиля от 7 апреля 2021 года, полностью вакцинированы более 53 процентов населения страны и около 73 процентов взрослых (старше 16 лет). С точки зрения эпидемиологической обстановки, большая часть населенных пунктов в стране считаются «зелеными».
В связи с этим Министерство здравоохранения страны установило крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе — 18 апреля.
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