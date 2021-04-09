Украина в апреле могла начать массовую вакцинацию своим препаратом, а вместо этого – лидирует по суточной смертности в Европе

Украина официально стала лидером в Европе по суточной смертности от COVID-19. В больницах некуда класть новых пациентов, число заболевших и умерших растет с каждым часом. А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы президент Владимир Зеленский прислушался к плану председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Если бы власть на первое место ставила бы не свои личные амбиции, а здоровье нации, то наши люди были бы здоровы привиты хорошей, качественной и проверенной вакциной «Спутник V», за которой стоит очередь во всем мире.

Об этом пишет в своем блоге политолог Игорь Вальский.

«В чем же состоял план Медведчука? Он был очень прост, и состоял из нескольких пунктов, которые положительно сказывались как на здоровье нации, так и на социально-экономической ситуации страны. Посудите сами: Медведчук договорился о том, что российский центр Гамалеи, разработавший вакцину „Спутник V“, передаст нам не просто препарат, а технологии для его производства. И Украина могла бы уже в начале апреля производить собственную высококачественную вакцину от коронавируса, на базе харьковского фармзавода „БиоЛек“. Полностью удовлетворив потребности населения в вакцине, мы могли бы наладить экспорт этого препарата. А это значит, что, во-первых, мы могли бы забыть о всех локдаунах и карантинных ограничениях, как о страшном сне.

Однако вместо этого простые украинцы продолжают массово умирать от коронавируса, сотни тысяч наших сограждан лишились средств к существованию, и главное, ни у кого нет понимания того, когда же весь этот ужас закончится. Министр здравоохранения Степанов вместе с президентом Зеленским в истерике мечутся по всему миру, выклянчивая вакцину, от которой отказываются все страны. Вот к чему приводит непомерная амбициозность, отсутствие элементарного здравомыслия и полное пренебрежение к интересам собственной нации. И за это все, к сожалению, расплачиваются наши люди. Своим здоровьем, а порой, и жизнью», — отметил эксперт.