Украина в апреле могла начать массовую вакцинацию своим препаратом, а вместо этого – лидирует по суточной смертности в Европе

Украина официально стала лидером в Европе по суточной смертности от COVID-19. В больницах некуда класть новых пациентов, число заболевших и умерших растет с каждым часом. А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы президент Владимир Зеленский прислушался к плану председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Если бы власть на первое место ставила бы не свои личные амбиции, а здоровье нации, то наши люди были бы здоровы привиты хорошей, качественной и проверенной вакциной «Спутник V», за которой стоит очередь во всем мире.
Об этом пишет в своем блоге политолог Игорь Вальский.
«В чем же состоял план Медведчука? Он был очень прост, и состоял из нескольких пунктов, которые положительно сказывались как на здоровье нации, так и на социально-экономической ситуации страны. Посудите сами: Медведчук договорился о том, что российский центр Гамалеи, разработавший вакцину „Спутник V“, передаст нам не просто препарат, а технологии для его производства. И Украина могла бы уже в начале апреля производить собственную высококачественную вакцину от коронавируса, на базе харьковского фармзавода „БиоЛек“. Полностью удовлетворив потребности населения в вакцине, мы могли бы наладить экспорт этого препарата. А это значит, что, во-первых, мы могли бы забыть о всех локдаунах и карантинных ограничениях, как о страшном сне.
Однако вместо этого простые украинцы продолжают массово умирать от коронавируса, сотни тысяч наших сограждан лишились средств к существованию, и главное, ни у кого нет понимания того, когда же весь этот ужас закончится. Министр здравоохранения Степанов вместе с президентом Зеленским в истерике мечутся по всему миру, выклянчивая вакцину, от которой отказываются все страны. Вот к чему приводит непомерная амбициозность, отсутствие элементарного здравомыслия и полное пренебрежение к интересам собственной нации. И за это все, к сожалению, расплачиваются наши люди. Своим здоровьем, а порой, и жизнью», — отметил эксперт.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016