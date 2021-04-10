Зеленский обсуждает с Эрдоганом Донбасс и Крымскую платформу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой они в формате тет-а-тет обсудят урегулирование конфликта на Донбассе, участие турецкой стороны в саммите «Крымской платформы» 23 августа 2021 года и двустороннее сотрудничество двух стран.

«В эти минуты проходит встреча тет-а-тет президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, будут говорить о ситуации на Донбассе и о „Крымской платформе“, и о двустороннем сотрудничестве», — сообщил Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

По словам руководителя Офиса президента, «после завершения (встречи) тет-а-тет начнется запланированное заседание 9-го стратегического украинско-турецкого совета, при этом состав украинской делегации довольно большой, представляющий все сферы деятельности — от экономической до военной».

«Очень насыщенная программа и очень теплый визит. Турция является нашим стратегическим партнером. Мы ощущаем поддержку Турции. И я думаю, что сегодня будет подписан ряд важных документов. Надеемся на очень хороший результат», — заявил Ермак.

На сайте главы государства также сообщается о начале встречи двух президентов во дворце Хубер.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими странами. Работа этой площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в столице. МИД проинформировал, что до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.