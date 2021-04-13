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Россия работает над отказом от западных платежных систем
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Россия работает над отказом от западных платежных систем

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В Кремле не исключили возможности отключения РФ от Visa и MasterCard

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В Кремле не исключили возможности отключения РФ от Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционный политики в отношении РФ.

В ходе общения с журналистами во вторник по их просьбе Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целом рядом государств, которые преследуют цель незаконными (мерами) с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности усилий по снижению санкционных рисков, в частности о постепенном отказе от использования доллара в расчетах с иностранными партнерами. Он отметил, что Россия видит большие перспективы в работе по переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

По его словам, Россия этим «уже активно занимается».

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До этого замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что экономическая и санкционная политика США ставит под сомнение надежность и удобство доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об угрозе отключения России от SWIFT (мировая межбанковская система обмена информацией о платежах) отмечал, что, учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку.

Visa, MasterCard, Дмитрий Песков
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