Рада окончательно разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта № 4543, которым возобновлялись аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ранее в парламент внесли постановление об отмене голосования за документ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы не поддержали проект постановления № 4543-П. За него проголосовали лишь 49 при 226 минимально необходимых.

Таким образом, документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в конце марта Рада в ходе внеочередного заседания отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Авторы закона подчеркивали, что бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией. Поэтому с целью наполнения государственного бюджета необходимо возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации.