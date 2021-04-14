Эхо Москвы: Влияние Медведчука не уменьшилось после санкций

Обострение ситуации на Донбассе, фактически срыв перемирия и усиление напряжения в отношениях официального Киева и Кремля произошли из-за давления украинских властей на оппозиционного политика, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель российской «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
«Я думаю, что триггером нынешнего обострения во многом послужили действия украинских властей против Медведчука, Козака и закрытие трех телеканалов», ‒ заявил Фельгенгауэр, назвав при этом Виктора Медведчук «личным другом» российского президента Владимира Путина.
Аналитик фактически подтвердил озвученный ранее другими экспертами тезис о том, что не стоит недооценивать влияние Виктора Медведчука на принятие политических решений в отношении Украины его давним и близким другом Владимиром Путиным.
«Зачем продолжать устойчивое перемирие, если оно приносит политические дивиденды не нужным нам людям?» ‒ задал ведущему риторический вопрос Фельгенгауэр, отметив, что действительно считает последние события, взбудоражившие и Украину, и всю Европу, ответом Путина на санкции СНБОУ в отношении Медведчука и его окружения.
По мнению военного эксперта, Киев сможет договориться с Москвой и снизить градус напряжения. Но для этого Зеленскому и его команде придется идти на серьезные уступки. И в первую очередь — прекратить ущемлять интересы Медведчука, не сдвигать его с политической арены, а также восстановить вещание оппозиционных телеканалов.
«Россия даст задний ход с нынешней мобилизацией, это уже было сказано официально, что потребует очень серьезной платы с Украины. И одной из плат, я думаю, будет восстановление вещания этих каналов, ‒ сказал Павел Фельгенгауэр. ‒ Также это прекращение всякого преследования Медведчука. Возможно, и другие вещи, как принятие Украиной нашей интерпретации Минских соглашений. Твердокаменный отказ Запада принимать Украину в НАТО, в ЕС. Вот будет та плата, что мы дадим задний ход и остановимся на пороге. А если нет — тогда извините. Это политические цели».
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