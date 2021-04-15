За прошедшие сутки в Черкасской области не вакцинировали ни одного человека

В течение прошедших суток, 14 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 15 744 человек, при этом в Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
«15 744 человек привито против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине. 419 297 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей)... Вакцинация проводилась 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки», — написал Степанов в Фейсбуке в четверг.
Он уточнил, что лидерами по количеству сделанных за сутки прививок являются Днепропетровская (2 560 вакцинированных за сутки граждан) и Львовская (2 340) области, а также город Киев (2 220). При этом в Черкасской области за последние сутки не сделали ни одной прививки.
В остальных регионах количество привитых за сутки граждан находится в пределах от 112 до 826 человек.
«По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек», — добавил Степанов.
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