Более 1,2 тысячи украинцев повторно заразились коронавирусом

Центр общественного здоровья имеет данные о более чем 1,2 тыс. случаев повторного заболевания COVID-19.
Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родина.
«Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом — ред.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии», — сказал Родина.
По его словам, в последний раз такую информацию ЦОЗ запросил 3 недели назад. В качестве повторных в запросе определялись случаи, когда пациент был зарегистрирован в системе как выздоровевший и у него снова была диагностирована коронавирусная болезнь.
«Если человек переболел, это не значит, что он обладает пожизненным иммунитетом», — подчеркнул Родина.
Он отметил, что и после перенесенного заболевания человек должен соблюдать карантинные ограничения, в частности пользоваться масками.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 16 427 случаев инфицирования коронавирусом, в то же время выздоровели 11 148 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 903 765 человек, выписаны 1 453 766 человек, летальных случаев зарегистрировано 38 658.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016