Более 1,2 тысячи украинцев повторно заразились коронавирусом

Центр общественного здоровья имеет данные о более чем 1,2 тыс. случаев повторного заболевания COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родина.

«Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом — ред.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии», — сказал Родина.

По его словам, в последний раз такую информацию ЦОЗ запросил 3 недели назад. В качестве повторных в запросе определялись случаи, когда пациент был зарегистрирован в системе как выздоровевший и у него снова была диагностирована коронавирусная болезнь.

«Если человек переболел, это не значит, что он обладает пожизненным иммунитетом», — подчеркнул Родина.

Он отметил, что и после перенесенного заболевания человек должен соблюдать карантинные ограничения, в частности пользоваться масками.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 16 427 случаев инфицирования коронавирусом, в то же время выздоровели 11 148 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 903 765 человек, выписаны 1 453 766 человек, летальных случаев зарегистрировано 38 658.