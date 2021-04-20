Новые iPad, стилус и, возможно, что-то еще. Чего ждать от презентации Apple?

Сегодня вечером, в 20:00 по Киеву, Apple представит новые устройства. Компания никогда не сообщает, какие гаджеты покажет на презентации. Об этом остается только догадываться, например, по намекам в логотипе мероприятия. Впрочем, в последние годы подавляющее большинство утечек от известных инсайдеров подтверждается.

Новые iPad Prо

Большинство инсайдеров уверены, что компания представит обновленные планшеты — 11-дюймовую и 12,9-дюймовую версии iPad Pro. Например, так считает IT-журналист Марк Гурман, который много лет ищет инсайды о новых устройствах Apple. Когда-то Гурман первым сообщал, что компания делает iPad, показывал первые фотографии iPhone 5, раньше всех находил другие значимые обновления. В интервью Bloomberg он сказал, что не ожидает на этой презентации чего-то прорывного. Впрочем, он уточнил, что готов взять эти слова обратно, если Apple представит обновленный iMac. В целом, Гурман считает, что самые значимые новинки компания представит не сегодня.

Чего ждут от новых iPad Pro:

старшая 12,9-дюймовая модель получит экран Mini-LED. Каждый пиксель устройства оснащен тремя светодиодами, что увеличит контрастность и яркость дисплея и продлит срок его службы;

обе модели получат улучшенный чип A14X, сопоставимый с M1, который используется в Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air. Доказательства наличия чипа A14X были обнаружены в бета-коде iOS 14.5;

новый блок камер;

обновленные разъемы как USB-С, чтобы подключать к гаджетам разные периферийные устройства.

Ранее Bloomberg писал, что из-за трудностей с производством экранов 12,9-дюймовый iPad Pro может поступить в продажу позже, чем младшая модель.

Новый iPad Mini

Еще одна ожидаемая новинка — обновленная версия недавно реанимированного iPad Mini. По поводу этого устройства слухов мало. По некоторым версиям, iPad Mini получит дисплей побольше — диагональю от 8,5 до 9 дюймов (что станет обновлением нынешней 7,9-дюймовой модели) и более узкие края, чем у предшественника.

В целом планшеты — это продукт, на который Apple сейчас делает ставку. Перед Новым годом iPad принесли компании $8,4 млрд — максимальный показатель с 2014 года. Как раз семь лет назад продажи планшетов начали снижаться во всем мире. Когда экраны телефонов вышли за пределы пяти дюймов, пользователи перестали покупать табы для игр и просмотра сериалов. Последние пять лет продажи не радовали производителей. Но в прошлом году планшеты понадобились тем, кого перевели на удаленную работу или дистанционную учебу из-за пандемии. За год их продажи выросли на 13,6%, по данным IDC.

Новый стилус

Согласно другим утечкам, Apple может показать новый Apple Pencil — стилус, который получит глянцевую поверхность, более крупный наконечник и, возможно, будет иметь новые функции. В апреле в Twitter появилось видео, как заявлялось, со стилусом Apple Pencil третьего поколения.

На обновленный стилус в каком-то смысле намекает нарисованный логотип будущей презентации.

Маячки AirTags для отслеживания вещей

Метки AirTags ожидаются на каждой презентации с 2019 года. В этот раз инсайдеры тоже рассчитывают увидеть их. Эти трекеры используются, например, для контроля багажа. Прикрепляете маячок к вещам, он синхронизируется с ноутбуком или смартфоном, можете отслеживать багаж, если он потеряется. По слухам, AirTags — маленькие круглые метки с Bluetooth и радиочипами, с которыми можно работать, например, через приложение Apple Find My, также они будут синхронизироваться с другими устройствами Apple.

iOS 14.5

Скорее всего Apple официально выпустит iOS 14.5 — это, согласно рассуждениям The Verge, случится либо во время мероприятия, либо сразу после него. Новая ОС, предполагается, позволит использовать Apple Watch для разблокировки iPhone, когда вы носите маску, и включит функцию Apple Tracking Transparency, которая вызвала недовольство Facebook. Это изменение потребует от разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание пользователя для показа персональной рекламы.

Над чем еще работает Apple?

Слухи об обновленных устройствах, над которыми работает Apple, появляются постоянно. Есть пара устройств, которые могли быть представлены на этой презентации, но инсайдеры предполагают, что их покажут позже. Это, например, новые компьютеры iMac, наушники третьего поколения AirPods, которые должны, по данным утечек, значительно поменяться, обновленная телевизионная приставка Apple TV.