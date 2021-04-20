Google признал борщ российским блюдом

Интернет-платформа «Google искусство и культура» включила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю.
«История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!» — рассказывается в статье. Со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название «борщ» стало собирательным для супов с кислым вкусом, объяснили авторы материала.
Они уточнили, что в поваренных книгах существует много вариантов борща, и украинский — с тертым салом и чесноком — один из них. Еще это блюдо готовят с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной — или с красным перцем и копченой свининой («по-флотски»).
Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о «русском борще» и вызвал шквал критики со стороны украинских пользователей.
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